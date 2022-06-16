«Герои не умирают». В Киеве простились с погибшим на войне активистом Романом Ратушным

16 июня, 20:25
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В Киеве простились с активистом Романом Ратушным (Фото:Вечірній Київ)

В Киеве простились с активистом Романом Ратушным (Фото:Вечірній Київ)

Сотни людей собрались на Протасовом Яру в Киеве в четверг, 16 июня, чтобы встретить тело бойца 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Романа Ратушного. Он погиб 9 июня в бою под Изюмом.

Протасов Яр был для киевского активиста родным и важным местом. Он жил неподалеку и стал лицом протеста против застройки Протасового Яра. Впоследствии создал одноименную общественную инициативу. Строительная мафия преследовала Романа за его деятельность.

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Теперь на Протасовом Яру появился мурал с надписью «Роман Ратушный. Герои не умирают» и цитатой Романа: «Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

В Киеве простились с активистом Романом Ратушным (Фото: Київ Вечірній)
В Киеве простились с активистом Романом Ратушным / Фото: Київ Вечірній

Когда к месту встречи приблизился черный автомобиль с табличкой Груз 200, все собравшиеся стали на колени. Товарищи Ратушного зажгли файеры — так же, как они делали на многочисленных акциях протеста, в которых участвовал Роман.

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Под муралом зажгли свечи и возложили цветы.

В Киеве простились с активистом Романом Ратушным (Фото: Київ Вечірній)
В Киеве простились с активистом Романом Ратушным / Фото: Київ Вечірній

После его смерти собратья из общественные организации пообещали построить парк в Протасовом овраге и высадить дуб в честь Романа.

9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом Харьковской области погиб разведчик 93-й бригады Холодный яр 24-летний Роман Ратушный. Известно об этом стало только 14 июня.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Добровольцы Активист Война России против Украины Волонтерство

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