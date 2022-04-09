В Киеве проходит встреча Зеленского и канцлера Австрии Карла Негаммера

9 апреля, 14:48
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Карл Негаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

Карл Негаммер (Фото:Steffi Loos/Pool via REUTERS)

В Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

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«Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев Федерального канцлера Карла Негаммера — важное проявление солидарности с украинским народом», — отмечается в пресс-службе президента Зеленского.

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«Обсудили с Карлом Негаммером усиление санкционного давления на Россию, поддержку энергетического, нефтяного эмбарго в отношении агрессора, наше членство в ЕС. Мир должен делать все возможное, чтобы остановить войну. Ценим поддержку Австрии на этом пути», — заявил президент Зеленский.

В представительстве президента Украины отметили, что Зеленский и Негаммер сделали заявления по итогам встречи и ответили на вопросы представителей СМИ.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Австрия Владимир Зеленский Карл Нехаммер Война России против Украины

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