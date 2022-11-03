Президент и министр обороны Греции прибыли в Киев 3 ноября, 09:53 Президент Греции Екатерина Сакелларопулу (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

В четверг, 3 ноября, в Киев с визитом прибыли президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос.

Об этом сообщает eKathimerini.

О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности.



Читайте также: Глава МИД Греции назвал российские атаки на Украину военными преступлениями

В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым соответственно.

Видео дня

Сакелларопулу проведет частную встречу с Зеленским, а позже к нему присоединятся их соответствующие делегации.

Визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако встреча была перенесена.

В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Греция начала поставки боевых машин пехоты БМП-1 в Украину.