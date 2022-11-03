Президент и министр обороны Греции прибыли в Киев
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)
В четверг, 3 ноября, в Киев с визитом прибыли президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос.
Об этом сообщает eKathimerini.
О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности.
В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым соответственно.
Сакелларопулу проведет частную встречу с Зеленским, а позже к нему присоединятся их соответствующие делегации.
Визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако встреча была перенесена.
В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Греция начала поставки боевых машин пехоты БМП-1 в Украину.