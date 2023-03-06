В Киев приехали лидеры Социал-демократической партии Германии, которые выступают за дипломатию с Россией 6 марта, 14:28 Виталий Кличко в Киеве встретился с лидерами Социал-демократической партии Германии (Фото:Виталий Кличко / Telegram)

В Киев в понедельник, 6 марта, с визитом прибыли лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.

Как сообщает Tagesschau, политики приехали в Киев утром на поезде. Это первый визит Клингбайля и Мютцениха в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

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«Мы с Рольфом Мютценихом сейчас здесь [в Киеве], чтобы пообщаться со многими людьми в Украине и увидеть, какой может быть дальнейшая поддержка», — сказал Клингбайль.

Сообщается, что немецкие политики проведут переговоры с представителями украинского правительства и парламента. По соображениям безопасности, точная программа визита не обнародуется.

Клингбайль и Мютцених уже встретились с городским председателем Киева Виталием Кличко и его братом Владимиром.

Одна из трех партий коалиции в немецком Бундестаге СДПГ, членом которой в частности является канцлер Олаф Шольц, годами была поклонницей «восточной политики», предполагавшей тесные контакты с Россией. После начала полномасштабной войны РФ против Украины руководители и многие члены партии признали, что допускали ошибки.

На партийном съезде в декабре партия намерена официально пересмотреть внешнюю политику и свое отношение к России.

В то же время лидеры СДПГ Клингбайль и Мютцених настаивают на большей роли дипломатии в попытке завершить войну.