Главы МИД стран ЕС проведут встречу в Киеве — СМИ 18 сентября, 18:42 Евросоюз (Фото:REUTERS/Francois Lenoir)

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза могут провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в Киеве, передает итальянское агентство ANSA со ссылкой на три источника.

По информации ANSA, главы МИД 27 стран ЕС могут встретиться в Киеве. Собеседники агентства заявили, что цель такого заседания — продвижение в вопросе «политической интеграции», демонстрация поддержки Украины со стороны ЕС и рассмотрение таких критических вопросов, как увеличение военной помощи и ужесточение санкций против страны-агрессора России.



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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в начале сентября заявила, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2023 года.



28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.



17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.



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Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидатов в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».



В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает на политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.



22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.