В Украину прибыли глава Госдепа Блинкен и глава Пентагона Остин — Арестович

24 апреля, 22:43
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

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В Украину прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

«Сегодня американцы в Киеве», — сказал Арестович.

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На уточняющий вопрос ведущего, идет ли речь о высокопоставленных чиновниках США Блинкене и Остине, Арестович ответил утвердительно.

Советник главы ОП также отметил, что сейчас Блинкен и Остин разговаривают с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчера, 23 апреля, во время пресс-конференции на центральной станции метро Киева президент Владимир Зеленский заявил, что в воскресенье в Украину приедут Энтони Блинкен и Ллойд Остин.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Украина Алексей Арестович Энтони Блинкен Ллойд Остин Война России против Украины

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