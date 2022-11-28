Главы МИД семи европейских стран прибыли в Киев

28 ноября, 13:44
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В Киев прибыла самая большая группа министров с начала войны, чтобы поддержать Украину (Фото:Edgars Rinkevics/Twitter)

В Киев прибыла самая большая группа министров с начала войны, чтобы поддержать Украину (Фото:Edgars Rinkevics/Twitter)

В понедельник, 28 ноября, в Киев прибыли главы МИД семи стран Европы — Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.

По его словам, самая большая группа министров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину приехала, чтобы поддержать Киев и украинцев.

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«Министры иностранных дел стран Северной Балтии посещают Киев и встречаются с высшими должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии. Главный вопрос, как дальше поддерживать Украину», — отметил Ринкевич.

Он также опубликовал совместное с коллегами фото.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1597183884663611393

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто опубликовал в своем Twitter фото с уничтоженной ВСУ военной техникой войск РФ на Михайловской площади в центре Киева.

«Безутешность войны присутствует в Киеве. Можно только восхищаться мужеством и решимостью украинцев, отстаивающих свою независимость. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Россия должна прекратить свою агрессивную войну и уйти», — подчеркнул он.

https://twitter.com/Haavisto/status/1597188042682695681

С начала войны РФ против Украины в Киев с визитами приезжают мировые лидеры и представители стран-партнеров, чтобы выразить свою поддержку. Они также посещают украинские города, освобожденные от российских оккупантов.

25 ноября Киев посетил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он прибыл в Украину почти через неделю после визита в страну премьера Британии Риши Сунака.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Литва Швеция Финляндия Латвия Норвегия Эстония Исландия Война России против Украины

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