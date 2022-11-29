Координатор Госдепа США по вопросам санкций прибыл в Киев 29 ноября, 12:48 Джим О’Брайен находится в Украине, чтобы обсудить усиление давления на РФ (Фото:Ambassador Bridget A. Brink/Twitter)

Во вторник, 29 ноября, в Киев с рабочим визитом прибыл координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Джим О’Брайен.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter, опубликовав фото официальной встречи.

По словам дипломата, О’Брайен прибыл в Украину, чтобы обсудить дополнительные меры по усилению давления на Россию.

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«Санкции и экспортный контроль уже ухудшили способность Москвы реализовать свой имперский план — несмотря на увеличение атак России на инфраструктуру, координатор по санкциям Госдепа США О’Брайен приехал в Украину, чтобы обсудить дополнительные меры по усилению давления на Россию», — добавила Бринк.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины десятки стран, в том числе ЕС и США, начали вводить масштабные санкции против России. Евросоюз уже ввел восемь пакетов санкций, и работает над девятым.

Запад стремится ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.

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С начала войны РФ против Украины в Киев с визитами приезжают мировые лидеры и представители стран-партнеров, чтобы выразить свою поддержку. Они также посещают украинские города, освобожденные от российских оккупантов.

1 ноября в Киев приехала помощница госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид.





