«Разом до перемоги». Президенты стран Балтии и Польши едут в Киев 13 апреля, 07:40 Цей матеріал також доступний українською В Киев едут лидеры стран Балтии и Польши (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алан Карис едут в Киев.



Соответствующее фото обнародовал литовский лидер Науседа.

«Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги», — написал он.

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