«Разом до перемоги». Президенты стран Балтии и Польши едут в Киев

13 апреля, 07:40
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В Киев едут лидеры стран Балтии и Польши (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

В Киев едут лидеры стран Балтии и Польши (Фото:Gitanas Nausėda/facebook.com)

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Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эгилс Левитс и Эстонии Алан Карис едут в Киев.

Соответствующее фото обнародовал литовский лидер Науседа.

«Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу. Разом до перемоги», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1514090835448668160
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Польша Литва Латвия Эстония Анджей Дуда Гитанас Науседа Война России против Украины

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