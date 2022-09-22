«Не можем это ограничивать». Казахстан не будет закрывать границу для граждан РФ на фоне мобилизации 22 сентября, 13:07 Россияне массово уезжают из РФ (Фото:Скриншот видео Эхо Кавказа)

На фоне объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в РФ и массовым выездом россиян Казахстан не будет ограничивать въезд гражданам РФ.

Об этом заявил спикер сената Маулен Ашимабев, пишет Informburo.

«Если россияне хотят к нам приехать по каким-то делам, побыть здесь какой-то период и потом уехать — здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем это ограничивать», — сказал он.

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По его словам, Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС, поэтому «есть определенные обязательства».

«Есть соглашение, которые мы подписали. Если россияне сейчас будут приезжать, мы не можем ограничивать это. Но мы очень надеемся, что ситуация в Украине будет стабилизирована», — сказал Ашимбаев.

После объявления Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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