В Казахстане обеспокоены возможным вторжением РФ и проводят подготовку — WSJ

25 июля, 22:16
Флаг Казахстана (Фото:Vladimir_Fayl / pixabay)

Флаг Казахстана (Фото:Vladimir_Fayl / pixabay)

Власти Казахстана обеспокоены возможной агрессией со стороны РФ после вторжения в Украину, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, более 20% населения Казахстана составляют этнические россияне, часть которых еще до начала полномасштабной войны заявляла, что якобы север страны принадлежит России. При этом российский диктатор Владимир Путин после оккупации Крыма подчеркивал, что у Казахстана не было истории государственности до распада Советского Союза.

Видео дня

В WSJ отмечают, что после вторжения в Украину казахи к такой агрессивной риторике начали относиться особенно серьезно. Власти Казахстана стали уделять большое внимание развитию оборонной сферы страны.

В апреле Казахстан договорился с Китаем и Турцией об укреплении военного сотрудничества. В начале мая дипломаты Казахстана и Турции подписали договор о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.

Читайте также:

Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov) Публичный демарш Токаева. Бывший вице-премьер РФ «расшифровал» резкое послание Путину от президента Казахстана в Петербурге

Также оборонный бюджет страны вырос на 441 миллиард тенге, или около 918 миллионов долларов. По информации высокопоставленного чиновника Казахстана, часть этих средств направят на увеличение военных резервов и реформирование армии.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

https://www.youtube.com/watch?v=N8vTag98PWI

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора остался единственный союзник на политической карте — Сирия.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Казахстан Украина-Казахстан Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Грег Сателл
Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation»
На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

25 июля, 21:00
Мнения
Ось зла: Заместитель главы АП Сергей Кириенко по поручению российского президента Владимира Путина курирует «восстановлением» Донбасса (Фото:Коллаж НВ)
Золотое днище /
Кто из чиновников РФ и как зарабатывает на «восстановлении» оккупированного Донбасса
25 июля, 19:01
События
Модные эксперты назвали главный тренд лета 2022 (Фото:katieklinefelter/Instagram)
Самый удобный тренд /
Фешн-эксперты назвали незаменимую модную вещь лета 2022
25 июля, 18:09
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X