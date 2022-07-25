В Казахстане обеспокоены возможным вторжением РФ и проводят подготовку — WSJ 25 июля, 22:16 Флаг Казахстана (Фото:Vladimir_Fayl / pixabay)

Власти Казахстана обеспокоены возможной агрессией со стороны РФ после вторжения в Украину, сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, более 20% населения Казахстана составляют этнические россияне, часть которых еще до начала полномасштабной войны заявляла, что якобы север страны принадлежит России. При этом российский диктатор Владимир Путин после оккупации Крыма подчеркивал, что у Казахстана не было истории государственности до распада Советского Союза.

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В WSJ отмечают, что после вторжения в Украину казахи к такой агрессивной риторике начали относиться особенно серьезно. Власти Казахстана стали уделять большое внимание развитию оборонной сферы страны.

В апреле Казахстан договорился с Китаем и Турцией об укреплении военного сотрудничества. В начале мая дипломаты Казахстана и Турции подписали договор о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.

Также оборонный бюджет страны вырос на 441 миллиард тенге, или около 918 миллионов долларов. По информации высокопоставленного чиновника Казахстана, часть этих средств направят на увеличение военных резервов и реформирование армии.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора остался единственный союзник на политической карте — Сирия.

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