«Негативно повлияет на отношения и поставки газа». В Катаре прокомментировали обвинения в коррупционном скандале — СМИ 18 декабря, 16:53 Катар отвергает обвинения Европарламента в коррупции (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Катар отверг обвинения в коррупции и осудил решение приостановить доступ страны в Европейский парламент.



Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

«Решение ввести такое дискриминационное ограничение, которое лимитирует диалог и сотрудничество с Катаром до завершения судебного процесса, негативно повлияет на региональное и глобальное сотрудничество в области безопасности, а также на текущие дискуссии вокруг глобальной энергетической бедности и безопасности», — сказал катарский дипломат.



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Он отметил, что постановление о запрете чиновникам Катара посещать Европарламент выносилось на основе «предубеждений» и «неточной информации».

«Глубоко разочаровывает то, что бельгийское правительство не приложило усилий для взаимодействия с нашим правительством для установления фактов, когда им стало известно об обвинениях… Мы решительно отвергаем обвинения, связывающие наше правительство с неправомерным поведением», — сказал представитель страны.



Кроме того Катар считает, что его несправедливо выделяли, хотя в расследовании фигурируют и другие страны.

«Катар был не единственной стороной, названной в расследовании, но нашу страну критиковали и атаковали… Решение запретить исключительно представителей одной нации в Европейском парламенте демонстрирует, что евродепутаты были в значительной степени введены в заблуждение», — говорится в заявлении.

Многие европейские страны обращаются в Катар за поставками сжиженного газа. Страна также помогала вывезти тысячи европейских граждан из Афганистана, когда Талибан пришел к власти.



9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.



До этого агентство Bloomberg сообщило, что бельгийские правоохранители ведут масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива путем взяток или дорогих подарков. По данным Le Soir, речь о Катаре, где сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.



Европейский парламент заявил, что рассмотрит запрет должностным лицам Катара посещать свои помещения в ответ на расследование по поводу коррупции. Это стало самым большим скандалом в истории учреждения.