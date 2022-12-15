В Каталонии вводят ежемесячные выплаты для украинских беженцев

15 декабря, 00:37
Поделиться:
Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Правительство Каталонии положило начало программе помощи беженцам из Украины. Они смогут получить 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого ребенка, находящегося на их содержании.

Об этом сообщил Официальный журнал Женералитата (правительства) Каталонии.

Выплаты будут предоставляться в соответствии с одобренным в августе декретом правительства Испании и предусматривающим выделение 52,8 миллиона евро, из которых чуть более 13 миллионов евро предназначены для Каталонии.

Видео дня

Читайте также:

Помощь и выплаты ВПЛ в Украине с декабря 2022 года (Фото:Unsplash/Joel Muniz) Помощь от государства и международных организаций. Какие выплаты и компенсации получают ВПЛ с декабря 2022

С 15 декабря по 31 января беженцы из Украины или третьих стран, которые пользуются статусом временной защиты, могут подать заявку на получение выплат вместе с документом на удостоверение личности и статуса временной защиты, а также справкой о банковских реквизитах.

Чтобы претендовать на выплаты, они должны будут доказать, что в момент полномасштабного вторжения проживали в Украине. Также они должны быть зарегистрированы в одном из муниципалитетов Каталонии и доказать, что у них нет собственных средств для проживания.

Читайте также:
Выплаты 6660 грн от США. Как и кому получить денежную помощь от HIAS

Заявки подаются в индивидуальном порядке в министерство по равенству и феминизму Каталонии или его территориальных отделений. Заявку от имени несовершеннолетнего лица подает ее опекун или один из родителей, получающий за него средства.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Беженцы Испания Каталония Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X