В Каталонии вводят ежемесячные выплаты для украинских беженцев 15 декабря, 00:37 Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Правительство Каталонии положило начало программе помощи беженцам из Украины. Они смогут получить 400 евро в месяц плюс 100 евро на каждого ребенка, находящегося на их содержании.

Об этом сообщил Официальный журнал Женералитата (правительства) Каталонии.



Выплаты будут предоставляться в соответствии с одобренным в августе декретом правительства Испании и предусматривающим выделение 52,8 миллиона евро, из которых чуть более 13 миллионов евро предназначены для Каталонии.

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С 15 декабря по 31 января беженцы из Украины или третьих стран, которые пользуются статусом временной защиты, могут подать заявку на получение выплат вместе с документом на удостоверение личности и статуса временной защиты, а также справкой о банковских реквизитах.

Чтобы претендовать на выплаты, они должны будут доказать, что в момент полномасштабного вторжения проживали в Украине. Также они должны быть зарегистрированы в одном из муниципалитетов Каталонии и доказать, что у них нет собственных средств для проживания.

Заявки подаются в индивидуальном порядке в министерство по равенству и феминизму Каталонии или его территориальных отделений. Заявку от имени несовершеннолетнего лица подает ее опекун или один из родителей, получающий за него средства.