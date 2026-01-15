Соединенные Штаты захватили еще один нефтяной танкер , связанный с Венесуэлой. Об этом агентству Reuters в четверг, 15 января, сообщили два американских чиновника.

Журналисты отметили, что это уже шестое судно, захваченное в течение последних недель, которое перевозило венесуэльскую нефть или делало это в прошлом.

Чиновники, которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что инцидент произошел в Карибском бассейне.

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Также агентство пишет, что о захвате американские чиновники рассказали накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Обновлено в 17:04. Южное командование США подтвердило захват танкера под названием Veronica и опубликовало видео.

«Veronica — это очередной танкер, который действует вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне, что в который раз доказывает эффективность операции Южное копье», — говорится в заявлении.

Захват США нефтяных танкеров — главное

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и почти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить нефтяной танкер, направляющийся в Венесуэлу, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

В тот же день стало известно, что Соединенные Штаты захватили второй танкер теневого флота под названием Sophia.

9 января США захватили танкер Olina в Карибском море. Это был пятый инцидент в течение последних недель.