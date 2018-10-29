В Канаду эвакуированы 117 активистов Белых касок - СМИ

Из Сирии в Канаду эвакуированы 117 работников гуманитарной организации Белые каски и их семьи, сообщает CBC.
По данным телеканала, они прилетели в Канаду на прошлой неделе, их разместят в четырех провинциях страны: Британской Колумбии, Новой Шотландии, Онтарио и Саскачеване.
Эвакуация активистов Белых касок из Сирии началась в июле этого года из-за военной операции армии Башара Асада и ее союзников против повстанцев. Тогда из страны всего были вывезены 422 членов организации и их семей, принять их выразили готовность Канада, Великобритания и Германия.
По данным CBC, еще сотни представителей Белых касок остаются в Сирии.
Напомним, израильские военные эвакуировали несколько сотен сотрудников Белых касок из юго-западных регионов Сирии. Об их спасении просили США и ряд европейских стран. Эвакуацию провели после того, как правительственные силы Башара Асада при поддержке Ирана и России получили полный контроль над Южной Сирией.
Правительство Иордании позволило перевозить эвакуированных и их семей по территории страны.
Германия уже согласилась принять часть беженцев из Белых касок, объяснив свое решение соображениями "гуманности". К инициативе Германии присоединилась Канада.
В состав организации Белые каски, основанной в 2013 году, входило около трех тысяч сотрудников. Волонтеры помогали жителям территории, которая контролировалась сирийскими повстанцами. Они также занимались захоронением погибших и оказывали медицинскую помощь раненым.
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