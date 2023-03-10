Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским, если Китай хочет мира в Украине — МИД Канады

10 марта, 21:54
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Лидер Китая Си Цзиньпин должен поговорить с президентом Владимиром Зеленским, если он действительно хочет мира в Украине.

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, сообщает LaPresse.

«Если Китай действительно хочет играть роль в мирных переговорах по Украине, то, прежде всего, должен состояться разговор между двумя лидерами», — сказала министр.

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По ее словам, Зеленский в личной беседе с ней ранее указал, что до сих пор не встретился с главой Китая.

Как отметила глава МИД Канады, она довела до своего китайского коллеги, что Си Цзиньпин наконец-то должен провести разговор с президентом Зеленским.

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Канада Владимир Зеленский Си Цзиньпин Война России против Украины

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