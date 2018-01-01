В Канаде в дом финдиректора Huawei пытались проникнуть неизвестные - СМИ Сегодня, 05:59 54 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители пока никого не задержали Фото: скриншот видео Global News

В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом, который финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной канадскими властями по подозрению в нарушении санкций США против Ирана, передает Global News.

Отмечается, что сообщение о попытке взлома поступило утром в среду, 9 декабря.

Полиция сообщила, что подозреваемые столкнулись с кем-то в доме и скрылись.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пока сотрудники правоохранительных органов не смогли задержать подозреваемых.

Как отмечает телеканал, согласно поданому в Верховный суд Британской Колумбии заявлении, строением по адресу, куда пытались проникнуть неизвестные, владеет Ваньчжоу и ее супруг Лю Сяоцзун.

Напомним, Ваньчжоу задержали в Канаде в начале декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финдиректора.

МИД Китая потребовал у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование Ванчьжоу.