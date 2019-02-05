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В Канаде прокомментировали возможность военной интервенции в Венесуэлу

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ЕРА

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не рассматривает возможность ввода войск в Венесуэлу для урегулирования политического кризиса.

Об этом передает Укринформ.

“Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу”, - заявила Фриланд.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит венесуэльцам помощь на $53 млн.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона  человек.

Теги:   Христя Фриланд Канада Венесуэла

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