В Канаде прокомментировали возможность военной интервенции в Венесуэлу Сегодня, 02:36 40 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд ЕРА

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не рассматривает возможность ввода войск в Венесуэлу для урегулирования политического кризиса.

Об этом передает Укринформ.

“Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу”, - заявила Фриланд.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит венесуэльцам помощь на $53 млн.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона человек.