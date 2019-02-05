В Канаде прокомментировали возможность военной интервенции в Венесуэлу
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна не рассматривает возможность ввода войск в Венесуэлу для урегулирования политического кризиса.
Об этом передает Укринформ.
“Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу”, - заявила Фриланд.
Ранее сообщалось, что Канада предоставит венесуэльцам помощь на $53 млн.
Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.
Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона человек.