Правительству Канады предложили проверить эффективность санкций против России

15 февраля, 10:48
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В Канаде хотят проверить эффективность санкций против России (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

В Канаде хотят проверить эффективность санкций против России (Фото:ElasticComputeFarm/pixabay.com)

Комитет Палаты общин по иностранным делам Канады хочет, чтобы правительство регулярно предоставляло отчеты перед парламентом о том, действительно ли работает режим санкций.

Об этом сообщает Canada.com.

Оттава ввела санкции против сотен людей, связанных с войной России против Украины, а также должностных лиц, обвиняемых в нарушении прав человека.

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«Но депутаты слышали от экспертов и посла Украины, что неясно, действительно ли санкции влияют и в какой степени российские олигархи обходят эти ограничения», — пишет издание.

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Депутаты просят правительство не только обновлять общую сумму замороженных средств, но и регулярно сообщать о том, у кого были заморожены активы, какие подставные компании замешаны и уклоняются ли те, на кого наложены санкции.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада ввела санкции против более чем 1600 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Канада Санкции Война России против Украины

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