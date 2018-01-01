В Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei Сегодня, 04:01 1 Цей матеріал також доступний українською Мэн Ванчжоу подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана, передает Reuters.

Представитель министерства юстиции Канады сообщил, что Мэн Ванчжоу, которая является одним из заместителей председателя правления и дочерью основателя Huawei, была задержана в Ванкувере 1 декабря, а судебное заседание по залогу назначено на пятницу, 7 декабря.

Как уточняет агентство, власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях.

Посольство Китая в Канаде назвало задержание Мэн Ванчжоу грубым нарушением прав человека и потребовало освободить топ-менеджера.

Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финансового директора.