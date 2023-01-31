В Канаде предлагают признать ЧВК Вагнер террористической организацией 31 января, 03:36 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала постановление о направлении предложения правительства по официальному признанию ЧВК Вагнер террористической организацией.

Об этом заявила депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон, пишет Укринформ.



"Учитывая информацию о нарушении поддерживаемой Россией группой Вагнер прав человека и нападениях на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать группу Вагнера террористической организацией", - говорится в тексте постановления.

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Отмечается, что в Канаде решение о внесении определенных организаций в перечень террористических относится к полномочиям правительства, поэтому это постановление является рекомендательным, а не обязательным к исполнению.

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