Битвы в стиле Первой мировой. Две разновидности помощи Запада повлияют на ход войны — эксперт 3 марта, 06:27 Тренировки украинских военных в Великобритании, 25 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

На нынешнем, решающем, этапе войны России против Украины доминирует артиллерия. С учетом этого должна поступать западная помощь, которая обеспечит возможность украинского контрнаступления, написал в своей колонке офицер военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж.



Нынешняя стадия войны продолжается с тех пор, как украинцы выиграли битву за Херсон.

«Война к этому моменту превратилась в битвы в стиле Первой мировой, где доминирует артиллерия. Сейчас Россия извлекает выгоду из своего единственного преимущества: огромного количества плохо обученных войск и наемников. Говорят, количество само по себе переходит в качество, но в современной войне есть серьезные ограничения насчет справедливости этой аксиомы. Она верна только в том случае, если это количество можно обезопасить бронированными мобильными системами и защитой (помимо глубоких траншей) на поле боя, насыщенном артиллерией», — заметил Ледвидж.

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Поэтому, по его мнению, западная помощь сейчас жизненно важна и будет иметь решающее значение по двух основных критериям.

«Во-первых, Украине необходимо усилить воздушную и наземную оборону и воссоздать ее по более качественному образцу НАТО. Натовские и прочие западные танки, ракеты и особенно высокоточные артиллерийские и ракетные системы, такие как чрезвычайно эффективные HIMARS, позволили Украине противостоять преимуществу России в артиллерии.

Во-вторых, поскольку Украина понесла ужасные потери, в том числе — и особенно — среди своих опытных подразделений, обучение будет становиться все более важным. Как Россия выяснила в начале войны, техника бессмысленна, если войска не обучены правильно ею пользоваться», — говорится в колонке.

Во время ожидаемой весенней контратаки Украине понадобится вся возможная помощь, если она хочет отбросить российские войска на свои границы, констатировал Ледвидж. Согласно его прогнозу, успех ВСУ в течение следующих нескольких месяцев определит ход остальной войны.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это станет переломным моментом.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля отметил, что союзники помогут Украине продвинуться во время контрнаступления весной.