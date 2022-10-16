«Когда царь становится ненастоящим». При каких условиях протесты в России могут стать эффективными — Огрызко 16 октября, 17:03 Эксклюзив НВ Митинг в Москве (Фото:REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

Российские протесты будут эффективными, когда регионы потребуют экономической автономии, убежден Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах.

«Протесты в России будут иметь какой-то результат только тогда, когда на местах почувствуют, что в Москве теряют контроль за регионами. Российский народ — это рабский народ, не понимающий, что такое воля, самоуправление, что такое действовать так, как считаешь целесообразным. Но они очень четко понимают, когда царь становится ненастоящим и этим народом плохо управляет, тогда приходится искать новых царей», — рассказал Огрызко в эфире Радио НВ.

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По его мнению, протестные движения в РФ могут стать эффективными, если экономически сильные регионы, такие как Урал или Сибирь, потребуют для себя больше полномочий именно в экономической сфере. Этот процесс Огрызко называет дезинтеграцией:

«Когда в регионах увидят, что в Москве грызня, одна башня грызется с другой, [российского диктатора Владимира] Путина унижают и не уважают ни внутри страны, ни снаружи – тогда регионы начнут ощущать свою силу. И сыграют роль не те рабы, которые являются рабами по определению, а те, кто ими руководит на региональном уровне».

Дипломат находит, что ситуация напоминает распад Советского Союза: «Это то, что во времена СССР называлось «парадом суверенитетов» — когда отдельные республики еще в рамках Союза заявляли о своем суверенитете. Тогда, кстати, Российская Федерация сделала это первой, а затем начали все остальные».