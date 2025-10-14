С 12 октября 2025 года в 29 европейских странах начали функционировать новые правила въезда в ЕС — автоматизированная система регистрации въезда/выезда граждан третьих стран EES (Entry/Exit System). Полное ее внедрение планируется до 10 апреля 2026 года.

EES заменяет ручную обработку документов при пересечении границы на цифровую.

По данным Государственной пограничной службы Украины, страны ЕС уже внедрили сбор биометрических данных по системе EES на трех автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной :

Шегини ( граница с Польшей),

граница с Польшей), Солотвино ( с Румынией)

с Румынией) Лужанка ( с Венгрией).

По данным Европейской правды, Польша также запустила EES на железнодорожном пункте пропуска в Перемышле.

В своей инфографике NV напоминает о базовых правилах пересечения границ со странами ЕС по новой системе EES после 12 октября.

Для кого действует новая система въезда в ЕС: Для туристов, которые пересекают границу европейских стран с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение 180-дневного периода).

Не будет действовать она для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны

Украинцы со статусом временной защиты будут пересекать границу по старым правилам

Страны, внедряющие новую систему:



Австрия

Бельгия

Болгария

Греция

Дания

Эстония

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Германия

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция



Страны-исключения: Кипр, Ирландия (на границе и впредь будут ставить штампы вручную)

Где будет действовать: международные аэропорты, железнодорожные вокзалы, автомобильные пограничные пункты, морские порты

Какие данные будут собирать: фото и отпечатки будут собраны для биометрического профайла во время первого пересечения границы после запуска EES. Данные будут обновляться каждые три года и со сменой паспорта.

Терминалы на пограничных пунктах будут сканировать документы и биометрические данные при каждом пересечении границы ЕС

Какие данные хранит система: