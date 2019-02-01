В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, их подозревают в контрабанде наркотиков Сегодня, 19:46 1867 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ В Кабо-Верде задержали российских моряков Минобороны РФ

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщают РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в африканской республике.

"Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными", — сказал представитель посольства.

По информации издания Морской бюллетень, судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде. Это произошло после того как один из членов экипажа умер по неустановленной причине. Местная полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина. Местные власти задержали экипаж, судно находится в порту.

По словам представителя посольства, по предварительной информации, задержание связано с подозрением в контрабанде наркотиков.