08 октября 2018, понедельник

В Южной Корее сообщили о согласии Ким Чен Ына на вторую встречу с Трампом

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Ким Чен Ын согласился на второй саммит по Трампом

Ким Чен Ын согласился на второй саммит по Трампом

Офис президента Южной Кореи заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын согласился на проведение второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Информация об этом появилась после того, как в Сеул прибыл государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Радио Свобода.

Перед этим Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорейшую встречу с Ким Чен Ыном.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран установлению новых отношений.

Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

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