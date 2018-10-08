В Южной Корее сообщили о согласии Ким Чен Ына на вторую встречу с Трампом

Ким Чен Ын согласился на второй саммит по Трампом

Офис президента Южной Кореи заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын согласился на проведение второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Информация об этом появилась после того, как в Сеул прибыл государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Радио Свобода.

Перед этим Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорейшую встречу с Ким Чен Ыном.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран установлению новых отношений.

Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.