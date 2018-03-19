В Израиле за поставку оружия палестинцам арестовали сотрудника генконсульства Франции

Правоохранительные органы Израиля арестовали сотрудника генконсульства Франции в Иерусалиме Ромена Франка.
Как сообщает DW, его обвинили в доставке из сектора Газа оружия для палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
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При этом, по данным израильских властей, для этих целей Франк воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергается менее тщательной проверке на границе.
Согласно имеющейся информации, сотрудник французского генконсульства и несколько палестинцев входили в преступную сеть, которая взаимодействовала с торговцами оружием.
В то же время отмечается, что непосредственное руководство Франка в дипмиссии не было осведомлено о его незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что французский парламент признал Палестинское государство.
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