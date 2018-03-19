В Израиле за поставку оружия палестинцам арестовали сотрудника генконсульства Франции

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Как сообщили в полиции, для перевозки оружия француз использовал машину дипмиссии

Как сообщили в полиции, для перевозки оружия француз использовал машину дипмиссии

Правоохранительные органы Израиля арестовали сотрудника генконсульства Франции в Иерусалиме Ромена Франка.

Как сообщает DW, его обвинили в доставке из сектора Газа оружия для палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

При этом, по данным израильских властей, для этих целей Франк воспользовался автомобилем дипмиссии, который подвергается менее тщательной проверке на границе.

Согласно имеющейся информации, сотрудник французского генконсульства и несколько палестинцев входили в преступную сеть, которая взаимодействовала с торговцами оружием.

В то же время отмечается, что непосредственное руководство Франка в дипмиссии не было осведомлено о его незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что французский парламент признал Палестинское государство.

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