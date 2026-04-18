В Израиле были удивлены заявлением президента США Дональда Трампа, в котором он резко «запретил» израильским войскам наносить удары по Ливану после заключения перемирия. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Согласно договору, Израиль имел право применять военную силу даже во время режима прекращения огня — «для самообороны в любое время, против запланированных, неизбежных или текущих атак».

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В то же время Израиль обязался воздержаться от наступательных операций против целей в Ливане, в частности гражданских, военных и государственных объектов.

Несмотря на это, после объявления перемирия Трамп опубликовал резкое сообщение, в котором заявил, что «Израиль больше не будет бомбить Ливан», поскольку «США ЗАПРЕТИЛИ это».

В интервью Axios Трамп еще раз подчеркнул свою позицию: «Израиль должен остановиться. Они не могут и дальше взрывать здания. Я этого не позволю».

Источники отметили, что заявление шокировало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его советников, которые были обеспокоены таким развитием событий.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня. По данным Reuters, режим тишины должен был вступить в силу в четверг в 17:00 по восточноамериканскому времени, а договоренность предусматривает паузу в наступательных действиях с возможностью дальнейших переговоров.

Несмотря на объявленное перемирие, в последние часы перед его стартом боевые действия резко усилились. Западные медиа сообщали об интенсивных израильских ударах по югу Ливана и ракетно-дроновых атаках со стороны Хезболлы по северу Израиля. По данным ливанской стороны, накануне вступления в силу соглашения в результате новых ударов были погибшие и раненые.

17 апреля израильская армия сообщила об уничтожении пусковых установок, штабов и бойцов группировки накануне вступления в силу 10-дневной договоренности о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху ранее заявлял о намерении перейти к прямым переговорам с Ливаном по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. В то же время международные партнеры призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, подчеркивая высокие риски для гражданского населения.

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14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобных прямых контактов между сторонами не было с 1990-х годов.