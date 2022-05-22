«Засилье кремлевских пропагандистов». Если не в Украине, то Путин победил в Италии — журналистка Радио Свобода в Риме 22 мая, 17:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Работа художника Гарри Грэба в Риме (Фото:Harry Greb via REUTERS)

Корреспондентка Радио Свобода Наталья Кудрик из Рима рассказала, что в итальянских средствах массовой информации можно наблюдать «засилье кремлевских пропагандистов».

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«Некоторые эксперты уже сказали: „Если Путин и не победил в Украине, то в Италии он уже победил“, потому что [существует] засилье российских, кремлевских пропагандистов в СМИ Италии, особенно на телевидении, через которое итальянцы преимущественно получают информацию. Их присутствие зашкаливает. И не только пропагандистов из Кремля, как Соловьева, Попова, Захаровой или Лаврова, самих политиков, а также здесь достаточно пропагандистов "местного разлива" - приглашают итальянцев, работающих с партией Единая Россия», - сообщила в эфире Радио НВ Кудрик.

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Журналистка считает, что российская пропаганда влияет на общественное мнение в Италии:

«У людей создается сплошное смятение и непонимание, кто прав, кто виноват. Создается впечатление, что все хотят, чтобы быстрее закончилась эта война, потому что уж очень устали смотреть на эти кровавые картинки. <...> Не секрет, что очень многие политики и бизнесмены мечтают, чтобы скорее все закончилось и затем возобновить отношения с Россией. <...> Также есть опасения, если даже потом Россия развалится, так как это произошло с Советским Союзом, потом еще больше будет проблем. И вот этого, мол, надо избежать».

Однако, отмечает Кудрик, важную роль в поддержке Украины сыграло премьерство Марио Драги, хотя на него в последние недели давят:

«Политик очень авторитетный и в Европе, и в Америке, и вообще в мире. <...> В последние недели на правительство Драги и на министров, которые убеждены евроатлантисты и поддерживают то, как Америка и Запад защищают Украину, встретил очень большое сопротивление».

Речь идет о партиях Маттео Сальвини, Джузеппе Конте и Сильвио Берлускони. Влиятельность этих политсил разная, объясняет журналистка, но все же с их мнением в Италии считаются:

«Они говорили, что, возможно, и можно предоставлять [Украине] вооружение, но не так много и не столь тяжелое. <...> Считают, что предоставление этого вооружения может способствовать тому, что украинцы не только будут себя защищать, но будут оскорблять, нападать на Россию, начнут контрнаступление. <...> Они таким образом пытаются забрать электорат и показать такими манипулятивными, пацифистскими призывами, что Италия стремится к миру».

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