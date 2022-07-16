В Италии задержали груз с деталями для американских дронов, которые могли идти в РФ

16 июля, 00:22
Порт Джоя-Тауро (Фото:mapio.net)

Порт Джоя-Тауро (Фото:mapio.net)

Финансовая полиция и таможенная служба Италии заблокировала в порту Джоя-Тауро контейнерный груз с деталями для американских беспилотников, отправлявшихся из Канады. Они подозревают, что они предназначались для России.

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что официальной страной назначения груза был задекларирован Катар, но у итальянских стражей порядка возникло подозрение, что комплектующие для беспилотников двойного назначения могут попасть в Россию.

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Груз был задержан по решению прокурора муниципалитета Пальми, в который входит Джоя-Тауро. В ближайшие дни планируется открыть контейнеры и осуществить проверку груза.

Как отмечает ANSA, расследование строго конфиденциально, но, судя по тому, что стало известно, теперь внимание следователей будет сосредоточено на документации, сопровождающей контейнеры, для установления настоящего пункта назначения.

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После этого правоохранители будут проверять, соответствуют ли комплектующие сопроводительной документации и не могут ли они быть переоборудованы для военного использования — для этого и будут открывать контейнеры.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Российская агрессия Италия Канада Беспилотник Дроны Война России против Украины

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