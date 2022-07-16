В Италии задержали груз с деталями для американских дронов, которые могли идти в РФ 16 июля, 00:22 Порт Джоя-Тауро (Фото:mapio.net)

Финансовая полиция и таможенная служба Италии заблокировала в порту Джоя-Тауро контейнерный груз с деталями для американских беспилотников, отправлявшихся из Канады. Они подозревают, что они предназначались для России.

Об этом сообщает ANSA.



Отмечается, что официальной страной назначения груза был задекларирован Катар, но у итальянских стражей порядка возникло подозрение, что комплектующие для беспилотников двойного назначения могут попасть в Россию.

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Груз был задержан по решению прокурора муниципалитета Пальми, в который входит Джоя-Тауро. В ближайшие дни планируется открыть контейнеры и осуществить проверку груза.

Как отмечает ANSA, расследование строго конфиденциально, но, судя по тому, что стало известно, теперь внимание следователей будет сосредоточено на документации, сопровождающей контейнеры, для установления настоящего пункта назначения.

После этого правоохранители будут проверять, соответствуют ли комплектующие сопроводительной документации и не могут ли они быть переоборудованы для военного использования — для этого и будут открывать контейнеры.

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