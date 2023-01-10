«Технические проблемы». В МИД Италии объяснили задержку с передачей системы ПВО для Украины

10 января, 13:00
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Антонио Таджани (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Антонио Таджани (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Италия намерена отправить Украине систему ПВО, чтобы помочь защититься от атак России, но сначала должна решить технические проблемы, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани во вторник, 10 января.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает Reuters.

Заявление Таяни появилось после того, как итальянская газета La Repubblica сообщила, что решение о поставках нового оружия в Украину было отложено до февраля из-за политической напряженности, стоимости и нехватки оборудования.

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«Тормозов нет… но требуется время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить инструменты работать, военное командование работает над этим», — сказал Таяни.

Новый пакет итальянской военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, находится на стадии доработки.

https://www.youtube.com/watch?v=OygFKiy66xo
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Италия ПВО Война России против Украины

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