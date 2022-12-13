В Минобороны Италии назвали условие прекращения поставок оружия Украине

13 декабря, 13:50
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Флаг Италии (Фото:greghristov / pixabay)

Флаг Италии (Фото:greghristov / pixabay)

Поставки оружия в Украину должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает The Guardian.

При этом он не уточнил точных сроков окончания поставок оружия.

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«Я осознаю, что военная помощь (Украине — ред.) рано или поздно должна прекратиться, и закончится, когда у нас будут мирные переговоры, на которые мы все надеемся», — отметил он.

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1 декабря совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину в течение всего 2023 года.

Теперь для вступления в силу декрета правительство должно получить одобрение парламента Италии.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.

https://www.youtube.com/watch?v=P8m1eIUizPA&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Италия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война России против Украины

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