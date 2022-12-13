В Минобороны Италии назвали условие прекращения поставок оружия Украине
Флаг Италии (Фото:greghristov / pixabay)
Поставки оружия в Украину должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры о прекращении войны.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает The Guardian.
При этом он не уточнил точных сроков окончания поставок оружия.
«Я осознаю, что военная помощь (Украине — ред.) рано или поздно должна прекратиться, и закончится, когда у нас будут мирные переговоры, на которые мы все надеемся», — отметил он.
1 декабря совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину в течение всего 2023 года.
Теперь для вступления в силу декрета правительство должно получить одобрение парламента Италии.
Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявляла, что единственный способ достичь мира между Россией и Украиной — это помочь Киеву защитить себя военными средствами.