Представитель правой партии Италии мог обсуждать с посольством РФ развал правительственной коалиции — СМИ

29 июля, 00:02
В Италии — новый политный скандал (Фото:@davide-cacciatori/pexels)

В Италии — новый политный скандал (Фото:@davide-cacciatori/pexels)

В Италии разразился политический скандал после того, как в СМИ появилась информация о том, что ультраправая партия Лига вела переговоры с посольством России о возможности выхода из коалиции и ее развале.

Соответствующий материал опубликовала газета La Stampa.

По данным издания, советник лидера Лиги по международным отношениям Антонио Капуано встречался 27 и 28 мая с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым.

Видео дня
Читайте также:

Cуществует риск подорвать единство ЕС против России — дипломат (Фото:REUTERS/Dado Ruvic) Есть риск подорвать единство ЕС. Германия и Италия одобрили платежи за российский газ в рублях после согласия Евросоюза — Reuters

Ссылаясь на данные итальянских спецслужб, издание утверждает, что Капуано обсуждал с Костюковым возможность развала правительственной коалиции, в состав которой входила Лига. Произошло это как раз тогда, когда партия, а также Движение 5 звезд выступили против предоставления Украине военной помощи.

Читайте также:
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Германия, Франция, Италия: чей бизнес больше спонсирует Россию

Более того, La Stampa утверждает, что именно упомянутый Костюков был ответственен за сорванную поездку лидера Лиги Маттео Сальвини в Москву, где тот якобы должен был договариваться о мире. В частности, сотрудник посольства РФ купил итальянскому политику билеты на самолет.

В четверг Сальвини прокомментировал материал, фактически подтвердив, что переговоры между его советником и сотрудником посольства РФ действительно состоялись.

«Международная политика независима от правительств, мы являемся гордыми союзниками свободных демократических стран Запада. Это не означает нежелания иметь хорошие отношения с Путиным… Конечно, в отличие от некоторых других воинственных стран Европы, я предпочитаю Италию, ведущую диалог и посредничество», — заявил Сальвини в эфире Radio 24.

Читайте также:
Путин получает удовольствие. Что происходит в Италии на фоне отставки Драги?
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Италия Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

28 июля, 22:25
Мнения
Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)
«Где-то идет борьба с Ермаком» /
Мартыненко — о «чистке страны» и связи Спартц с гражданством Корбана и Коломойского. Интервью
28 июля, 19:49
Политика
Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 17:30
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X