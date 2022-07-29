Представитель правой партии Италии мог обсуждать с посольством РФ развал правительственной коалиции — СМИ 29 июля, 00:02 В Италии — новый политный скандал (Фото:@davide-cacciatori/pexels)

В Италии разразился политический скандал после того, как в СМИ появилась информация о том, что ультраправая партия Лига вела переговоры с посольством России о возможности выхода из коалиции и ее развале.

Соответствующий материал опубликовала газета La Stampa.



По данным издания, советник лидера Лиги по международным отношениям Антонио Капуано встречался 27 и 28 мая с сотрудником посольства России в Италии Олегом Костюковым.

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Ссылаясь на данные итальянских спецслужб, издание утверждает, что Капуано обсуждал с Костюковым возможность развала правительственной коалиции, в состав которой входила Лига. Произошло это как раз тогда, когда партия, а также Движение 5 звезд выступили против предоставления Украине военной помощи.

Более того, La Stampa утверждает, что именно упомянутый Костюков был ответственен за сорванную поездку лидера Лиги Маттео Сальвини в Москву, где тот якобы должен был договариваться о мире. В частности, сотрудник посольства РФ купил итальянскому политику билеты на самолет.

В четверг Сальвини прокомментировал материал, фактически подтвердив, что переговоры между его советником и сотрудником посольства РФ действительно состоялись.

«Международная политика независима от правительств, мы являемся гордыми союзниками свободных демократических стран Запада. Это не означает нежелания иметь хорошие отношения с Путиным… Конечно, в отличие от некоторых других воинственных стран Европы, я предпочитаю Италию, ведущую диалог и посредничество», — заявил Сальвини в эфире Radio 24.

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