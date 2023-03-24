«Глобальный игрок». Мир должен прислушаться к Китаю для завершения войны РФ против Украины — премьер Испании 24 марта, 17:19 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что мир «должен прислушаться» к Китаю, чтобы найти выход из войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Санчес подчеркнул, что Пекин является глобальным игроком.

«Китай является глобальным игроком, поэтому, очевидно, мы должны прислушиваться к его голосу, чтобы увидеть, сможем ли мы вместе положить конец этой войне и восстановить территориальную целостность Украины», — заявил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе.

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Такое заявление он сделал перед своим визитом в Пекин на следующей неделе.

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

FT сообщила, что после визита в главу Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока не подтвердил этого.

