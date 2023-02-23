Leopard 2. В Испании уже тренируются украинские военные, может, передадим больше танков — Санчес 23 февраля, 16:53 Leopard 2 на учениях в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

В Испании первая группа украинских военных уже начала учения на Leopard 2. В ближайшие недели Мадрид рассмотрит, сможет ли увеличить количество обещанных Киеву боевых танков до десяти.

Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес заявил во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 23 февраля, сообщает Укринформ.

По его словам, Мадрид хочет синхронизировать передачу танков Украине с завершением учений.

Видео дня

«Эти танки внесут свой вклад в усиление способностей украинских Вооруженных сил. Мы уже тренируем украинских солдат использовать наши Leopard. Первая партия бойцов уже в Испании, у них эти специальные учения», — сказал премьер.

Санчес говорит, что Испания выступает за совместные закупки ЕС, чтобы увеличить объемы поставок в Украину, учитывая критическую потребность в оружии.

22 февраля министр обороны Маргарита Роблес подтвердила планы предоставить Украине шесть танков Leopard 2A4. Их могут отправить в конце марта или начале апреля.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.