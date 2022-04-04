Оценивается в 120 миллионов долларов. В Испании полиция конфисковала яхту, принадлежащую близкому к Путину олигарху

4 апреля, 16:25
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Яхта оценивается в 120 миллионов долларов (Фото:Juan Poyates Oliver/Handout via REUTERS)

Яхта оценивается в 120 миллионов долларов (Фото:Juan Poyates Oliver/Handout via REUTERS)

В Испании полиция конфисковала яхту, которая предположительно принадлежит олигарху, близкому к Путину.

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Об этом сообщает Sky News.

Федеральные агенты США и Гражданская гвардия Испании обыскали судно, которое было пришвартовано в Marina Real в порту Пальма-де-Майорка.

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По словам источника в Гражданской гвардии, яхта, названная Tango, представляет собой 78-метровое судно.

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По данным Superyachtfan.com, сайта, который отслеживает самые дорогие яхты в мире, она оцениваетя в 120 миллионов долларов.

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По данным Министерства финансов США, яхта входит в число активов, связанных с Виктором Вексельбергом, миллиардером, который возглавляет московскую группу компаний Ренова, конгломерат, включающий металлургическую, горнодобывающую, технологическую и другие компании.

Он является объектом санкций, введенных правительствами США, ЕС и Великобритании.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Испания Яхта Война России против Украины

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