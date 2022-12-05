Вероятно, с глазами животных. В Испании полиция изъяла на почте три конверта, адресованных украинским дипломатическим ведомствам 5 декабря, 11:12 Полиция Испании у посольства Украины (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Испании полиция изъяла на почте три конверта, адресованных украинским дипломатическим ведомствам.

Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

«Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия», — написал он.

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Фото: www.facebook.com/oleg.nikolenko.50

По его словам, всего уже есть 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

Николенко добавил, что, как уже отмечал глава МИД Дмитрий Кулеба, украинских дипломатов не запугать и не сломать.

«Мы будем и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу», — написал он.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде, Испания, прогремел взрыв.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована на его имя.

После этого Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Позже в Испании выявили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько испанских госучреждений и оборонную компанию.

Позже Кулеба сообщил, что три посольства Украины получили письма с угрозами. По его словам, все конверты в момент их получения был пропитаны «красной жидкостью». Детали он не уточнил.