В Иране задержали сотрудницу австралийского университета Сегодня, 04:14 13 Цей матеріал також доступний українською В Мельбурне назвали новость о задержании Хоссейни-Чавоши "весьма тревожной"

В Иране задержали сотрудницу Университета Мельбурна, гражданку Ирана и Австралии Мейманат Хоссейни-Чавоши за якобы попытку "проникнуть" в иранские учреждения, сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские СМИ.

По данным государственного информационного агентство IRNA, Хоссейни-Чавоши работает в Мельбурнской школе населения и глобального здравоохранения при Университете Мельбурна. Ее задержали накануне, когда она собиралась ехать из Ирана.

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе иранская газета Kayhan, занимающая жесткую провластную позицию, написала об аресте нескольких человек, работающих в области численности населения и якобы причастных к передаче "врагам Ирана" важной информации в ходе попытки "культурного и социального вторжения".

По словам представителя судебной системы Голамхосейна Мохсени Эджеи, в этом деле арестовали одного человека, еще трех или четырех разыскивают.

Представитель Университета Мельбурна назвал новость о задержании Хоссейни-Чавоши "весьма тревожной".