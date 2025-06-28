Похороны погибших от израильских авиаударов военных командующих, ученых-ядерщиков и гражданских, 28 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

28 июня в Тегеране похоронили военных командующих, ученых-ядерщиков и гражданских, погибших в результате ударов Израиля, нанесенных в течение 12-дневной войны.

По данным CNN, всего через Тегеран провезли 60 гробов, в церемонии приняли участие сто тысяч человек.

Иранские государственные СМИ сообщили, что на похороны пришло более 1 миллиона человек, что было невозможно подтвердить независимо, но плотная толпа заполнила главную улицу Тегерана вдоль всего 4,5-километрового маршрута, сообщило агентство AP.

Агентство Reuters опубликовало ряд фотографий с церемонии.

По данным CNN, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не участвовал в церемонии и не появлялся на публике с начала конфликта между Ираном и Израилем.

Также в ней не участвовал начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, но он опубликовал заявление, в котором похвалил людей за то, что они пришли на «уникальные похороны».

В то же время, на похоронах присутствовали президент Ирана Масуд Пезешкиан и советник Хаменеи Али Шамхани, которого ранее считали мертвым.

Также CNN сообщил, что на похоронах появились командующий сил Кудс Эсмаил Каани, которого считают близким помощником Верховного лидера Ирана.

Израильская операция против Ирана и удары США

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей.

Тем временем издания CNN и New York Times сообщили, что удары США по иранским объектам не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана.

В частности, CNN со ссылкой на американскую разведку сообщал, что удары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы.

После этого Трамп призвал уволить журналистов американских СМИ, которые, по его словам, распространяют «фейки» о военной операции против иранских ядерных объектов.

23 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Прекращение огня должно было начаться в 00:00 по восточному времени (то есть в 07:00 24 июня по Киеву). К тому времени Израиль и Иран должны были завершить свои текущие военные миссии.

24 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.