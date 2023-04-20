В Иране обвиняют американскую субмарину в нарушении границ страны. В ВМС США отрицают 20 апреля, 23:56 Флаги Ирана и США (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Командующий Военно-морскими силами Ирана Шахрам Иране заявил, что иранские ВМС якобы заставили американскую подлодку подняться на поверхность, когда она вошла в Персидский залив. Пятый флот ВМС США такой инцидент отрицает.

Об этом сообщает Reuters.

Иран заявил иранским СМИ, что субмарина якобы вошла в территориальные воды Ирана, но впоследствии скорректировала свой курс после предупреждения со стороны ВМС Ирана.

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«Американская подлодка приближалась, оставаясь погруженной под воду, но иранская подлодка Fateh обнаружила ее и совершила маневры, чтобы заставить ее всплыть, когда она проходила через Ормузский пролив», — заявил Иране.

Он отметил, что Тегеран сообщит международным организациям о том, что американская субмарина нарушила «иранскую границу».

«Эта подлодка делала все возможное, используя все свои возможности, чтобы пройти в полной тишине и не быть замеченной», — сказал Иране.

Базирующийся в Бахрейне пятый флот ВМС США опроверг это заявление, назвав его «дезинформацией».

"Американская подлодка не проходила через Ормузский пролив ни сегодня, ни в последнее время. Это заявление является дополнительной иранской дезинформацией, которая не способствует региональной морской безопасности и стабильности", — сказал командир Пятого флота ВМС США Тимоти Хокинс.

Ранее в этом месяце ВМС США заявили, что атомная подлодка с управляемыми ракетами Florida работает на Ближнем Востоке в поддержку Пятого флота.