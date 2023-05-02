В Иране казнили бывшего замминистра обороны, который десятилетие шпионил для Британии

2 мая, 07:12
Поделиться:
Прапор Ирана (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Прапор Ирана (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

В январе 2023 года в Иране казнили бывшего заместителя министра обороны Ирана Алиреза Акбари. Он был шпионом и в течение десятилетия предоставлял Великобритании ценные разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, отмечается, что мужчина долгое время жил двойной жизнью. Делиться информацией с британской разведкой он начал еще в 2004 году. В апреле 2008 года Британия получила и передала Израилю и западным спецслужбам разведывательные данные о Фордо — объекте по обогащению урана глубоко в подземном военном комплексе, который был частью усилий Ирана по созданию ядерной бомбы. Это изменило представление мира о ядерной программе Тегерана.

Видео дня

Читайте также:

Обучение с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS) В дронах Shahed, которыми Россия атакует Украину, есть немецкие технологии. Иран украл их почти 20 лет назад — исследование

В публикации говорится, что в 2019-м власти Ирана получили информацию от российской разведки, что Акбари раскрыл существование тайной иранской программы по созданию ядерного оружия далеко в горах вблизи Тегерана.

В январе 2023 года, чуть более чем через три года после ареста Акбари, иранские власти объявили, что он был шпионом. Британия никогда публично не признавала, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, работал на них.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания Шпионаж Иран

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X