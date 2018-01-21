В Ираке повесят гражданку Германии за помощь ИГ

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Арка в Багдаде
Pixabay

Арка в Багдаде

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения за помощь террористической организации Исламское государство, сообщает DW.

Женщину, имя которой не раскрывают, обвиняют в логистической поддержке ИГ. Ее должны казнить через повешение. Приговор можно обжаловать.

Обвиняемая уехала из Германии сначала в Сирию, а затем в Ирак. Она привезла с собой двух дочерей, которых выдала замуж за членов ИГ.

Напомним, что недавно иракские полицейские отпустили за взятку палача ИГ Абу Омера по кличке Белая Борода.

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