В Ираке повесят гражданку Германии за помощь ИГ

Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку Германии марокканского происхождения за помощь террористической организации Исламское государство, сообщает DW.

Женщину, имя которой не раскрывают, обвиняют в логистической поддержке ИГ. Ее должны казнить через повешение. Приговор можно обжаловать.

Обвиняемая уехала из Германии сначала в Сирию, а затем в Ирак. Она привезла с собой двух дочерей, которых выдала замуж за членов ИГ.

Напомним, что недавно иракские полицейские отпустили за взятку палача ИГ Абу Омера по кличке Белая Борода.