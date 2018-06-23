В июне состоится встреча министров энергетики США и России - WSJ

Рик Перри (на фото справа) встретится с российским коллегой на полях Всемирной газовой конференции

Министры энергетики США Рик Перри и России Александр Новак встретятся в Вашингтоне на следующей неделе, 26 июня, сообщает РБК со ссылкой на американское издание.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на источники, на встрече стороны предположительно обсудят сотрудничество в энергетической сфере между США и Россией.

Переговоры пройдут на фоне американских санкций против российского энергетического сектора и решения США увеличить добычу сланцевой нефти. Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп ранее пригрозил использовать сланцевую нефть в качестве инструмента для политического давления на Москву.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле