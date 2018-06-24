В Грузии сократят количество министерств

Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе согласовал с правящей партией структуру малого правительства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на председателя парламента Грузии, исполнительного секретаря правящей партии Ираклия Кобахидзе.

Сообщается, что принципиальное соглашение о реорганизации правительства достигнуто после трехдневных консультаций.

Речь идет о сокращении числа министерств с 14 до 11. Также отмечается, что на будущей неделе в парламенте будут рассмотрены структурные изменения в правительстве.

Кобахидзе не стал называть министерства, подпадающие под сокращение.

"На этом этапе мы не рассматривали кандидатов в министры нового правительства. Консультации по этому поводу начнутся после завершения в парламенте процедуры структурных изменений в правительстве", – заявил председатель грузинского парламента.

По информации грузинских СМИ, которые ссылаются на парламентские источники, в скором времени упразднят министерство культуры и спорта, министерство по делам беженцев, а также министерство экономики. Их функции будут перераспределены в другие министерства.

Напомним, 13 июня предыдущий глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку под натиском протестующих, хотя ранее отказывался сложить полномочия.

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14 июня правящая партия Грузинская мечта, а затем и большинство представило министра финансов 36-летнего Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры. На следующий день президент Грузии поддержал 36-летнего министра финансов на пост премьера.

Новый премьер пообещал представить через 2-3 недели новый состав своего кабинета министров после утверждения структурных изменений в нем.