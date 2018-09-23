В Грузии пересмотрят инициативу правительства о культивации и экспорте марихуаны

В Грузии приостановят инициативу о культивации конопли в медицинских целях для экспорта

Правительство Грузии пересмотрит инициативу, касающуюся культивации и экспорта марихуаны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе.

"Эта инициатива получила неправильную интерпретацию в обществе", – заявил Бахтадзе.

По словам премьера, связанная с марихуаной инициатива правительства касалась двух разных направлений. Первое касалось строгой регуляции потребления конопли для защиты здоровья молодого населения страны. Вторая – предусматривала культивацию конопли в медицинских целях, причем, лишь для экспортных рынков.

"Исходя из этого, мы были честны перед грузинским обществом. Я говорил, что регуляции и в первой, и во второй части будут такими жесткими, которые исключат попадание на рынок хотя бы одного грамма этого вещества или растения в бесконтрольном режиме", – уточнил премьер-министр.

Он также добавил, что его команда приняла решение остановить на данном этапе вторую инициативу и провести интенсивные дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами и только после окончательного согласования позиций осуществить ее оценку.

Напомним, Конституционный суд Грузии легализовал курение марихуаны.

Ранее также сообщалось, что Минфин Грузии рассчитывает получить $400 млн от экспорта марихуаны