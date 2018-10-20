В Грузии на фестивале легализации марихуаны задержали 11 человек

В Грузии можно употреблять марихуану, но покупать, хранить или транспортировать ее запрещено

В столице Грузии Тбилиси во время фестиваля легализации марихуаны, организованного оппозицией, задержали 11 человек. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Отмечается, что трех человек задержали за неповиновение сотрудникам полиции, восемь – в рамках расследования, ранее начатого МВД Грузии.

Активистов задержали в парке Деда ена, на территории которого кандидат в президенты Грузии от партии Гирчи Зураб Джапаридзе раздавал присутствующим самокрутки с марихуаной.

По информации издания, Джапаридзе и двух его соратников также задержали на месте проведения акции и забрали в участок.

Напомним, 30 июля 2018 года в Грузии отменили санкции за употребление марихуаны, однако в стране продолжают действовать существенные ограничения. Как утверждают позиционеры, в законодательстве возникли несоответствия: можно употреблять марихуану, но покупать, хранить или транспортировать ее запрещено.