В Госдепе заявили о готовности тесно сотрудничать с новым премьером Армении Пашиняном‍

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сначала Пашинян возглавил протесты, а теперь стал одним из первых лиц Армении

Сначала Пашинян возглавил протесты, а теперь стал одним из первых лиц Армении

Официальный Вашингтон готов к совместной работе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

"США поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают", - говорится в заявлении.

Нойерт отметила, что речь идет о расширении торговли и работе, направленной на поддержку демократии и верховенства закона, а также обеспечении региональной и глобальной безопасности.

Напомним, 8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны.

Сразу после избрания он заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове