В Госдепе заявили о готовности тесно сотрудничать с новым премьером Армении Пашиняном‍

Сначала Пашинян возглавил протесты, а теперь стал одним из первых лиц Армении

Официальный Вашингтон готов к совместной работе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.

"США поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают", - говорится в заявлении.

Нойерт отметила, что речь идет о расширении торговли и работе, направленной на поддержку демократии и верховенства закона, а также обеспечении региональной и глобальной безопасности.

Напомним, 8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны.

Сразу после избрания он заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке.