В Госдепе заявили о готовности тесно сотрудничать с новым премьером Армении Пашиняном‍

Официальный Вашингтон готов к совместной работе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт, опубликованном на сайте ведомства.
"США поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают", - говорится в заявлении.
Нойерт отметила, что речь идет о расширении торговли и работе, направленной на поддержку демократии и верховенства закона, а также обеспечении региональной и глобальной безопасности.
Напомним, 8 мая парламент Армении избрал лидера протестного движения Пашиняна премьер-министром страны.
Сразу после избрания он заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Пашинян получил власть на фоне политического кризиса в Армении. Уличные протесты были спровоцированы назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.
После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке.
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