В Госдепе заявили о готовности применить военную силу в случае агрессии КНДР

США заверили Сеул, что готовы применить весь спектр своих военных возможностей для противостояния агрессии со стороны КНДР

США в ходе двусторонних консультаций с Южной Кореей заявили о готовности применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР, передает пресс-служба Госдепартамента США.

"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - говорится в заявлении Госдепа, которое было опубликовано по итогам очередного раунда переговоров Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG).

Согласно сообщению, очередной раунд переговоров EDSCG состоялся в среду, 17 января, в Вашингтоне. В нем приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

Как сообщил госдепартамент, в ходе заседания стороны обсудили стратегические и политические вопросы в отношении сдерживания Северной Кореи, в том числе "вопросы повышения эффективности координации мер дипломатического давления, стратегической коммуникации и взаимодействия в сфере безопасности".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Россия и Китай должны в полном объеме применить санкции против Северной Кореи, чтобы добиться "полноценной, доказуемой и необратимой денуклеаризации".