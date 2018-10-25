В Госдепе заявили, что украинцы имеют право на собственную церковь

В США считают, что украинцы сами могут решать религиозные вопросы

У граждан Украины есть право самостоятельно решать свои религиозные вопросы, считает посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это неотъемлемое право Украинской православной церкви и самых украинцев - решать религиозные вопросы так, как положено именно им. Так, как они заслуживают. Без помех, без всякого вмешательства извне. И это тот путь, который мы видим для Украинской православной церкви - вот как все должно продвигаться. Это американское понимание, это американская позиция", - сказал Браунбек.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.