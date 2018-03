В Госдепе США заявили о праве ответить на высылку дипломатов из России

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что решение России о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге не оправдано.

Она подчеркнула, что США "оставляют за собой право ответить" на эти меры. "Россия изолируется после наглой химической атаки", - добавила Нойерт.

"Russia is isolating itself following the brazen chemical attack," Acting Under Secretary of State Heather Nauert said as Russia expels diplomats, closes U.S. consulate. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/a67ukZ11NE

По словам представителя Госдепа, Москва в данной ситуации придерживается позиции жертвы.

"Россия не должна вести себя в роли жертвы. Единственные потерпевшие в данной ситуации – это двое в британской больнице", - заявила она, имея в виду Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в британском Солсбери.

"Russia should not be acting like a victim. The only victims here are the two victims in the hospital in the U.K. right now," Nauert said. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/tMFSfvfm8P