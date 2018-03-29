В Госдепе США заявили о праве ответить на высылку дипломатов из России

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что решение России о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге не оправдано.

Она подчеркнула, что США "оставляют за собой право ответить" на эти меры. "Россия изолируется после наглой химической атаки", - добавила Нойерт.

"Russia is isolating itself following the brazen chemical attack," Acting Under Secretary of State Heather Nauert said as Russia expels diplomats, closes U.S. consulate. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/a67ukZ11NE — CBS News (@CBSNews) 29 марта 2018 г.

По словам представителя Госдепа, Москва в данной ситуации придерживается позиции жертвы.

"Россия не должна вести себя в роли жертвы. Единственные потерпевшие в данной ситуации – это двое в британской больнице", - заявила она, имея в виду Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в британском Солсбери.

"Russia should not be acting like a victim. The only victims here are the two victims in the hospital in the U.K. right now," Nauert said. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/tMFSfvfm8P — CBS News (@CBSNews) 29 марта 2018 г.

Напомним, что 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.