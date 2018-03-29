В Госдепе США заявили о праве ответить на высылку дипломатов из России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Хизер Нойерт
Фото: скрин видео

Хизер Нойерт

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что решение России о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге не оправдано.

Она подчеркнула, что США "оставляют за собой право ответить" на эти меры. "Россия изолируется после наглой химической атаки", - добавила Нойерт.

По словам представителя Госдепа, Москва в данной ситуации придерживается позиции жертвы.

"Россия не должна вести себя в роли жертвы. Единственные потерпевшие в данной ситуации – это двое в британской больнице", - заявила она, имея в виду Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в британском Солсбери.

Напомним, что 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове